Новосибирские судебные приставы арестовали автомобиль, находившийся в розыске

В Новосибирске судебные приставы изъяли за долги автомобиль Mitsubishi L200. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирске судебные приставы изъяли за долги автомобиль Mitsubishi L200. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Выяснилось, что житель Новосибирска не хотел выплачивать образовавшуюся задолженность. Судебные приставы приняли решение арестовать его автомобиль. Однако мужчина всячески игнорировал требования о предоставлении иномарки. Сибиряк начал скрываться и прятать машину.

− Мужчину и транспортное средство объявили в розыск. В ходе дальнейшей работы по исполнительному производству была получена информация, что в настоящее время должник предположительно проживает в Московской области, а на разыскиваемом автомобиле может передвигаться его сын, − отметили в публикации.

Тогда судебные приставы связались с коллегами из полиции, описав им ситуацию. Сотрудники ГИБДД остановили этот автомобиль в Первомайском районе города.

Полицейские сообщили судебным приставам о задержании транспортного средства. На место прибыли сотрудники районного отделения ФССП – они арестовали иномарку.

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