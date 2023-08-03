У новосибирского театра «Глобус» отремонтируют эстакады и благоустроят территорию

В Центральном районе Новосибирска у театра «Глобус» проходит капитальный ремонт эстакад. Фото: правительство НСО

В Центральном районе Новосибирска у театра «Глобус» проходит капитальный ремонт эстакад. Работы ведутся с западной и восточной стороны здания. Также в планах благоустроить территорию рядом с театром, сообщили в правительстве региона.

Ремонту подлежит в общей сложности пять тысяч метров квадратных вокруг учреждения культуры. Рабочие уже отремонтировали конструктивные элементы, осуществили армирование, установили опалубки, подготовили основание для укладки гранитной плитки. Кроме того, они провели финишную отделку потолка и колонн эстакады.

− В настоящее время, как заверило руководство театра, ремонтные работы ведутся с опережением технического графика, их планируется завершить до конца октября, − отметили в правительстве.

В самом театре ремонтируют служебные помещения, фойе и сцену. Работы у центральной части здания планируют завершить к сентябрю, то есть к началу театрального сезона.

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