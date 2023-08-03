«Снял цепочки, пока лежали в постели»: в Бурятии мужчина обокрал спутницу прямо во время свидания

В Улан-Удэ мужчина обокрал женщину прямо во время свидания. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Улан-Удэ мужчина обокрал женщину прямо во время свидания. Он снял с нее цепочки, когда они вместе проводили время в номере гостиницы.

— Потерпевшая поведала следователю, что она со своим 41-летним знакомым отправилась в гостиницу, где они вместе. Уже находясь в постели, мужчина увидел две золотые цепочки на шее у женщины и попросил подарить одно из украшений, но получил отказ, — пишет газета «Номер один». — Спустя несколько минут злоумышленник снял украшения с шеи спутницы. На требование отдать имущество мужчина стал препираться с женщиной, предложил ей поискать цепочки в кровати, оделся и покинул номер.

40-летняя горожанка обратилась в полицию. Ущерб составил 60 тысяч рублей. Любителя чужих драгоценностей вскоре задержали: он признался, что уже успел продать цепочки за 12 тысяч рублей. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж и постоянной работы не имеет.

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