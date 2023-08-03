Полузащитник «Сибсельмаша» рассказал, почему в Новосибирске нужна крытая арена для хоккея с мячом

Спортсмен рассказал, как открытие крытой арены может помочь хоккею с мячом. Фото: «ЧС-ИНФО»

21-летний полузащитник новосибирского «Сибсельмаша» Денис Морковский рассказал, как появление в городе крытой арены может помочь в развитии такого спорта, как хоккей с мячом. О том, что в городе может появиться такой спортивный объект, недавно заявил министр спорта региона Сергей Ахапов.

— Появление крытого катка будет большим шагом для популяризации хоккея с мячом. Для нас, как спортсменов, это дополнительная возможность для роста. Это позволило бы нам прогрессировать, показывать свои лучшие качества в идеальных условиях. Многие команды переходят на крытый лед сейчас в Суперлиге таковых примерно половина. Они могут круглогодично оттачивать свое хоккейное мастерство. Понятно, что внеледовая подготовка тоже нужна. Но если у нас всегда будет возможность для узкоспециализированной тренировки на льду, это будет существенный прорыв в развитии нашего вида спорта в регионе, — пояснил Денис Морковский изданию «ЧС-ИНФО».

Спортсмен также отметил, что играть на свежем воздухе порой бывает даже приятнее, однако этот спорт очень зависим от погоды. И, например, внезапные осадки могут помешать хоккеистам активно тренироваться и соревноваться. А крытая арена решает эту проблему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер