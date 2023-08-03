Голова коровы и спящий мишка: новосибирцы делятся в соцсетях снимками необычных облаков

Новосибирцам облака напомнили корову и лицо с горящими глазами. Фото: читатели КП-Новосибирск

Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями забавных облаков. Неожиданными «арт-объектами» природа порадовала сибиряков днем в среду, 2 августа.

Внимание облака кучевые облака привлекли к себе из-за необычной формы. В их очертаниях люди смогли увидеть животных или абстрактные образы. Так, одно облако оказалось удивительно похожим на голову коровы, в другом люди разглядели спящего мишку, а в третьем — лицо с горящими глазами.

Это облако напомнило людям спящего мишку. Фото: Александр Педан

Впрочем, по прогнозам синоптиков, полюбоваться облаками сибиряки смогут и сегодня. На четверг, 3 августа, в Новосибирске обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +29…+31 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

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