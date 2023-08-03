Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался новосибирской пенсионеркой-инвалидом, над которой издевался сосед

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки о нарушении прав инвалида в Новосибирской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки о нарушении прав инвалида в Новосибирской области. Речь идет об истории пенсионерки-инвалида из дома № 44 на улице Зорге. Местные жители пожаловались на мужчину, который избивает ее и отбирает у нее деньги.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание), — сообщили в СКР. — Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что женщина отказалась писать на мужчину заявление.
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