В мэрии Новосибирска прокомментировали 67 могил за забором кладбища на МЖК

В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с 67 могилами за забором кладбища. Фото предоставлено Наталией Мышлецовой/infopro54.ru

В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с 67 могилами за забором кладбища в районе МЖК «Восточный». На странное захоронение пожаловались местные жители, им заинтересовалась прокуратура, однако в муниципалитете сообщили, что все законно.

— Содержание кладбищ и контроль за их санитарным состоянием находится в ведении МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Данные могильные захоронения расположены в границах кладбища «Гусинобродское», — сообщили в мэрии изданию infopro54.ru.

В муниципалитете также отметили, что новую границу кладбища установили 7 марта 2023 года. Сейчас на этом участке уже проводятся работы по установлению ограждений и обваловке территории в соответствии с саннормами.

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