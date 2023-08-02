В Новосибирске хотят запустить серийное производство высокобелковой муки из сверчков

Из сверчков делают крема, муку, корм для скота и даже спортивное питание. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирская компания «Энтопротеин» планирует наладить серийное производство высокобелковой муки из сверчков. Генеральный директор фирмы Евгений Демидов в беседе с КП-Новосибирск заверил: продукты из насекомых в будущем составят серьезную конкуренцию привычным товарам на прилавках.

— Белок насекомых обогащен всеми видами аминокислот. Это важно, например, для набора массы — полезно спортсменам. Там же и витамины B12, витамин C, железо в легко усваиваемой форме и хитин, полезный для организма человека, — рассказывает Евгений Демидов.

Если производство муки из сверчка удастся поставить на поток — такой продукт уже сможет конкурировать с рыбной и мясокостной мукой — говорит эксперт. Кроме кулинарных изделий и спортивного питания такое сырье прекрасно подходит для производства косметики, кремов или корма для скота.

Наш корреспондент побывал на событии от «Энтопротеина» и тоже попробовал эту «еду будущего». Печеньки ему не досталось, а вот сушеного сверчка отведал.

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