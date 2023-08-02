В Новосибирске загорелась квартира в доме на улице Жемчужной.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске загорелась квартира в доме на улице Жемчужной. Пожар произошел вечером в среду, 2 августа. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.
— Пожар произошёл в квартире на улице Жемчужной, 24 в среду вечером. В этом же подъезде днём меняли канализационные трубы, — сообщает телеграм-канал «Ненаучный городок».
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, на месте произошедшего работали пожарные. В областном ГУ МЧС произошедшее не прокомментировали.
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