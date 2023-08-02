Белым медвежатам из Новосибирского зоопарка подарили новые лейки — веселые игры Белки и Стрелки сняли посетители

Белке и Стрелке подарили новые лейки. Фото: Кадр из видео \ Анна Новикова.
У каждого ребенка должны быть игрушки, белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка — не исключение. Недавно косолапые устроили «охоту» за лейкой — уж очень понравилось с ней играть. Чтобы сестры не вздорили, им подарили две новые.
Игры медведиц попали в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой. С момента, как красные лейки оказались в воде бассейна, Белка и Стрелка выпустили их из лап лишь раз — чтобы пообедать рыбкой.
Теперь все споры решены и дети — счастливы.
До этого белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили «охоту» за пластиковой лейкой. Сестренки не смогли поделить игрушку между собой и то и дело перехватывали ее друг у друга.
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