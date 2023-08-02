В Новосибирске на перекрестке «четверка» столкнулась с полицейским УАЗом

У полицейской машины разбита правая фара. Фото: АСТ-54.

Вечером 2 августа в Новосибирске случилась авария с участием полицейской машины. Фото и видео с места очевидцы прислали в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

— На пересечении улиц Кирова и Добролюбова около 19:00 столкнулись полицейский УАЗ «Патриот» и советский универсал ВАЗ-2104, — пишет автор публикации.

По снимку с места видно — у УАЗа подбита правая фара.

Подробностей аварии пока нет. Фото: скрин паблика.

Информации о возможных пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции ДТП еще не прокомментировали.

Ранее в Новосибирске мотоциклист влетел в бок каршеринговой иномарки. На месте работали сотрудники скорой помощи.

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