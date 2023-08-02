В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как шпиц упал в шахту лифта. Фото: Кадр из видео/ "АСТ-54"

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как шпиц упал в шахту лифта. Напомним, ЧП случилось в доме на улице Ватутина 1 августа.

— В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка действиям подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт лифтового хозяйства в многоквартирном доме и организации, осуществляющей управление и содержание общедомовым имуществом, — сообщили в ведомстве.

Напомним, жители дома сообщили, что пес упал в проем между лифтом и стеной, который не заделали после ремонта.

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