«Лицо разбито»: в Новосибирске мотоциклист влетел в каршеринговую Kia

Мотоциклист жив. Фото: Никита МАНЬКО

Вечером 2 августа на перекрестке улиц Челюскинцев и Гоголя в Новосибирске мотоциклист врезался в каршеринговую Kia Sportage. Удар пришелся в бок иномарки. Корреспондент КП-Новосибирск стал свидетелем последствий аварии.

На месте работают сотрудники скорой помощи. Видно, что у пострадавшего мотоциклиста разбито лицо, но он жив. Пока неясно, какие именно травмы получил.

Авария преградила путь общественному транспорту — три троллейбуса остановились и высадили пассажиров.

В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как Первомайском районе сбили мужчину. Пешеход лежал на дороге без сознания.

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