«Лицо разбито»: в Новосибирске мотоциклист влетел в каршеринговую Kia

Мотоциклист жив.
Фото: Никита МАНЬКО
Вечером 2 августа на перекрестке улиц Челюскинцев и Гоголя в Новосибирске мотоциклист врезался в каршеринговую Kia Sportage. Удар пришелся в бок иномарки. Корреспондент КП-Новосибирск стал свидетелем последствий аварии.
На месте работают сотрудники скорой помощи. Видно, что у пострадавшего мотоциклиста разбито лицо, но он жив. Пока неясно, какие именно травмы получил.
Авария преградила путь общественному транспорту — три троллейбуса остановились и высадили пассажиров.
В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как Первомайском районе сбили мужчину. Пешеход лежал на дороге без сознания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Первомайском районе Новосибирска сбили мужчину — пешеход лежал на дороге без сознания
Очевидцы присылают кадры с места ДТП в Новосибирске, где сбили мужчину (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер