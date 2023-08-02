Новосибирские синоптики предупреждают о заморозках до -2 в августе

В последней пятидневке августа будут заморозки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирские синоптики предупредили горожан о заморозках до -2 в августе. Специалисты Западно-Сибирского УГМС подготовили прогноз погоды на последний месяц лета.
— В последней пятидневке августа — понижение температуры воздуха ночью до +2, +7 градусов, местами заморозки до 0, -2, днем до +12, +17, — передают сибирские синоптики.
В среднем температура воздуха в августе будет 15-18 градусов тепла — значения около нормы. Однако в первой и второй декадах месяца новосибирцы еще ощутят летнюю жару — по ночам будет +13-18 градусов, а днем до +33.
Холодать начнет в третьей пятидневке — постепенно дневная температура опустится до +18, +23 градусов.
Синоптики прогнозируют привычное количество осадков: кратковременные дожди будут время от времени орошать землю весь месяц.
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