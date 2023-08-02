«Искали ее всю ночь»: сотрудники алтайской турбазы рассказали о гибели 5-летней девочки из Новосибирска

Ребенок выбрался из домика ночью и пропал. Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Пятилетняя девочка из Новосибирка погибла в Республике Горный Алтай – ее тело обнаружили на берегу реки Катунь. Следователи сообщили, что ребенок утонул в реке. Сотрудники турбазы на Алтае рассказали подробности о трагедии:

- Родители с пятилетней девочкой приехали из Новосибирска, заселились в 18:00. Сняли домик, хотели отдохнуть с дороги: легли спать. Около двух часов ночи мать проснулась и обнаружила, что дочь пропала. Кинулась на поиски, разбудила сотрудников базы. Проснулись некоторые постояльцы, мы позвонили в полицию и стали искать ребенка на территории турбазы, – сообщила КП-Новосибирск сотрудница турбазы.

На следующий день полицейские обнаружили тело ребенка в 200 метров от турбазы – на соседней территории.

- У родителей большое горе, они потеряли единственного ребенка. Как девочка вышла из домика, я не знаю, возможно родители оставили дверь приоткрытой из-за духоты. Днем сотрудники турбазы помогают следить за детьми, но ночью мы не дежурим. Семья девочки благополучная – родители ее не пьют, ведут здоровый образ жизни, по возрасту им за 30 лет, - рассказала КП-Новосибирск сотрудница базы.

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