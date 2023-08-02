В Первомайском районе Новосибирска сбили мужчину — пешеход лежал на дороге без сознания

Мужчина лежал на дороге без сознания. Фото: АСТ-54.

Вечером 2 августа в Первомайском районе сбили новосибирца. Фото и видео с места очевидцы прислали в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

— Прошло минуты 3, он лежит до сих пор без сознания, остановилось много людей чтобы ему помочь и унести его с проезжей части, — передает редакции паблика местная жительница.

Пострадавшего оттащили с дороги. Фото: скрин из паблика.

Пока неясно, какие травмы получил пешеход. В городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска на месте смертельного ДТП установили камеру. Там после столкновения с грузовиком насмерть разбился мотоциклист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинском районе Новосибирска на месте смертельного ДТП установили камеру

Там после столкновения с грузовиком насмерть разбился мотоциклист (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер