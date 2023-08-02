В Первомайском районе Новосибирска сбили мужчину — пешеход лежал на дороге без сознания

Мужчина лежал на дороге без сознания. Фото: АСТ-54.
Вечером 2 августа в Первомайском районе сбили новосибирца. Фото и видео с места очевидцы прислали в группу АСТ-54 во ВКонтакте.
— Прошло минуты 3, он лежит до сих пор без сознания, остановилось много людей чтобы ему помочь и унести его с проезжей части, — передает редакции паблика местная жительница.
Пострадавшего оттащили с дороги. Фото: скрин из паблика.
Пока неясно, какие травмы получил пешеход. В городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
Ранее стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска на месте смертельного ДТП установили камеру. Там после столкновения с грузовиком насмерть разбился мотоциклист.
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