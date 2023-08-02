Появилось видео падением шпица в Новосибирске в шахту лифта

Собака упала в шахту лифта. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Появилось видео с падением шпица в Новосибирске в шахту лифта. Напомним, история случилась доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Хозяйка отпустила собаку с рук и та забежала в пространство между лифтом и стеной.
— В доме идёт замена грузового лифта, после монтажа дверей остались не отделанные откосы. Собака упала именно туда, написали жильцы дома в телеграм-канале «АСТ-54», приложив видео с камеры наблюдения.
Сейчас проверку по данному факту проводят полиция и прокуратура.
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