«Кот был тощий, хозяин ушел в загул»: сибирячка ищет новых хозяев для огромного кота за 40 тысяч рублей

Бывший хозяин купил кота для разведения, но не справился. Фото: Предоставлено сибирячкой

Жительница Новосибирска спасла породистого кота от бывшего мужа: тот плохо кормил его, а потом ушел в загул. Женщина решила найти новых хозяев для породистого животного:

- Бывший муж купил кота породы Мейн-кун в питомнике, взял с документами для разведения. В итоге не справился, отдал мне – кот был тощий. Сейчас живет у меня на передержке, срочно ищем ему семью. Котик спокойный, кушает, ходит в лоток, - рассказала КП-Новосибирск Лана Меркулова.

Сейчас кот в длину уже 1 метр до кончика хвоста. Породистые котята мейн-куна от заводчика могут стоить от 40 тысяч рублей. Сибирячка отметила, что будущие хозяева должны знать породу: мейн-кун много ест, ему нельзя жить на улице, он требует к себе больше внимания.

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