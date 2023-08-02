В Новосибирске местный житель умер на станции метро «Гагаринская» — на месте работали полицейские

Медики констатировали смерть новосибирца.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 2 августа на станции метро «Гагаринская» умер местный житель. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— Сообщение в полицию поступало. Полицейские на место прибывали. Медицинские работники констатировали смерть гражданина. По предварительным данным, криминального характера в смерти нет, — передает пресс-служба полиции.
Также в МВД уточнили: сейчас оперативники устанавливают личность умершего и все обстоятельства инцидента. Причину смерти новосибирца определит экспертиза.
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