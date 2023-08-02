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НовостиОбщество2 августа 2023 12:55

В Новосибирске местный житель умер на станции метро «Гагаринская» — на месте работали полицейские

В Новосибирске местный житель умер на станции метро «Гагаринская»
Данила ШУЛЯК
Медики констатировали смерть новосибирца.

Медики констатировали смерть новосибирца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 2 августа на станции метро «Гагаринская» умер местный житель. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Сообщение в полицию поступало. Полицейские на место прибывали. Медицинские работники констатировали смерть гражданина. По предварительным данным, криминального характера в смерти нет, — передает пресс-служба полиции.

Также в МВД уточнили: сейчас оперативники устанавливают личность умершего и все обстоятельства инцидента. Причину смерти новосибирца определит экспертиза.

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