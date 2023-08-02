В Новосибирске строят новую школу со стадионом и телестудией на 850 учеников

Школу построят за год. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске в новом микрорайоне по улице Забалуева строят новую школу на 850 мест. Все работы планируют закончить до конца 2023 года. О том, каким будет новое учебное заведение, сообщили в мэрии города.

— По проекту здание представляет собой замкнутый прямоугольник с внутренним двором. В школе предусмотрены два спортивных зала, просторный актовый зал, столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты для проектной и научной деятельности, библиотека и конференц-зал. На прилегающей территории будет оборудован стадион и открытые спортивные площадки, — передает пресс-служба муниципалитета.

Фактически здание уже возвели — сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. Для классов уже закупают оборудование. В числе нерешенных вопросов — подъездные пути и парковки.

Школу строят по уникальному проекту, который разрабатывали специалисты для сложного участка застройки. По плану ученики полностью заполнят ее примерно за 5 лет.

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