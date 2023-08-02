В Новосибирске школу на улице Забалуева хотят построить до конца 2023 года

Школу планируют построить до конца 2023 года. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске до конца 2023 года на улице Забалуева в новом микрорайоне планируется построить школу на 850 мест. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работы и отметил высокие темпы строительства.

— Школа на Забалуева возводится в рамках нацпроекта «Образование». Она строится по уникальному проекту, который разрабатывался специально для этой территории. Здесь небольшое пятно застройки, стеснённые условия, поэтому применены нестандартные решения. В кратчайшие сроки была подготовлена проектная документация, получены все разрешения, после чего подрядчик незамедлительно приступил к работам. Школа будет построена за один год — это очень короткий срок для возведения такого объекта, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Тем не менее, подрядчик ответственно отнёсся к поставленной задаче: здание фактически построено, контур закрыт, ведётся внутренняя отделка, закупается оборудование для классов. Есть некоторые вопросы, которые еще предстоит решить — обустроить подъездные пути и парковки.

Здание запроектировано как замкнутый прямоугольник с внутренним двором. В школе будут два спортивных зала, просторный актовый зал, столовая, студия школьного телевидения, специализированные кабинеты для проектной и научной деятельности, библиотека и конференц-зал. На прилегающей территории оборудуют стадион и открытые спортивные площадки.

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