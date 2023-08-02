ГУФСИН: в Новосибирской области из колонии-поселения сбежали двое преступников

Сбежавшие пробыли на свободе меньше дня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 2 августа из колонии-поселения в Новосибирской области самовольно ушли двое осужденных. В тот же день их поймали.

— На плановой проверке осужденных на участке колонии-поселении при исправительной колонии №12 выявили отсутствие двоих осужденных. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий указанных осужденных задержали сотрудники уголовно-исполнительной системы, — передает пресс-служба регионального ГУФСИН.

В колониях-поселениях заключенные живут без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно гулять по территории. Осужденные там носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи. Этим и воспользовались преступники, самовольно покинувшие место отбывания наказания.

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