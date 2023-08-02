В Ленинском районе Новосибирска на месте смертельного ДТП установили камеру

В Ленинском районе установили камеру после гибели мотоциклиста.

В Новосибирске установили дорожную камеру по улице Станционной, 43 после смертельного ДТП. Ранее, 30 июня, там разбился мотоциклист, влетевший в грузовик.

— Такое решение приняла рабочая группа по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на заседаниях по разбору ДТП и выработке мер по устранению их причин и условий, — пояснили в региональной Госавтоинспекции.

После серьезных аварий эксперты разных ведомств разбирают причины ДТП и принимают решения: изменить схему движения, установить знак, светофор или пешеходный переход.

Ранее КП-Новосибирск писала о жестком ДТП в Бердске. Столкнулись Lexus и Volvo — последняя иномарка перевернулась от удара. На месте работает реанимация.

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