В Бердске произошло жесткое ДТП с участием Lexus и Volvo — на месте работает реанимация

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. Фото: «АвтоБердск».
Днем 2 августа в Бердске Новосибирской области произошла жесткая авария с участием двух габаритных иномарок — кроссоверов Lexus и Volvo.
— Lexus уложил на бок Volvo у дороги на перекрестке в Бердске. Подробности в ближайшее время, — передает группа «АвтоБердск» во ВКонтакте.
Момент аварии попал на видеорегистратор следующего за «Лексусом» автомобиля. Перекресток нерегулируемый — тяжело понять, у кого из водителей было преимущество.
На кадрах с места видно огромный кровавый след, который тянется от черного Lexus. Передняя часть машины сильно смята. Рядом стоит автомобиль реанимации.
Официальной информации о ДТП пока нет — в областной Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
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