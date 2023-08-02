Майору из Новосибирска присудили штраф в 650 тысяч рублей — он разрешал военным смартфоны за взятки

За взятки майора оштрафовали на 650 тысяч рублей. Фото: Александр КОЦ

Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал майора за получение взяток от военных — за деньги он разрешал пользоваться смартфонами.

— Через посредника обвиняемый получил от двух военнослужащих в несколько приемов взятку в общей сумме 22 00 рублей – по 11000 рублей от каждого. За это он бездействовал в их пользу: не сообщал командованию о грубых дисциплинарных проступках и не составлял протоколы изъятия мобильных телефонов, — передает пресс-служба суда.

За это майору присудили штраф в 650 тысяч рублей. Также военному на 3 года запретили занимать должности в госорганах, связанных с организационно-распорядительными полномочиями. Взятку в 22 тысячи передали государству.

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