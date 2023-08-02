Свыше 22 тысяч преступлений зарегистрировали в Новосибирской области с начала года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько преступлений зарегистрировали в Новосибирской области с начала 2023 года. Данные об этом КП-Новосибирск предоставили в ГУ МВД по региону в ответ на запрос.

– В отчетном периоде в регионе зарегистрировано свыше 22 тысяч преступлений. Основная масса (более 69%) всех преступлений относится к категории средней и небольшой степени тяжести. Среди корыстно-насильственных преступлений значительно меньше зарегистрировано разбойных нападений (-6,5%) и грабежей (-10,8%), – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Также в пресс-службе полиции сообщали, что в регионе снизилось число имущественных преступлений в 2023 году.

– Общее количество краж снизилось почти на 24%, – уточнили в МВД.

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