Часть съели, часть сдали в ломбард: в Сибири девушка и парень получили сроки за украденные из магазина шоколадки

В Сибири девушка и парень получили сроки за украденные из магазина шоколадки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бийске вынесли приговор 20-летней девушке и 28-летнему парню. Молодые люди попались на краже шоколадок из магазина. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на помощника прокурора Бийска Анастасию Матвееву.

Известно, что парочка пришла в супермаркет и решилась на преступление. Они положили в корзину несколько шоколадок. А потом, перейдя в отдел бытовой химии, переложили их в рюкзак. После чего покинули магазин.

В супермаркете подсчитали ущерб. Выяснилось, что молодые люди украли 14 шоколадок на сумму 2,6 тысячи рублей. Две шоколадки они съели сами. А остальные сдали в ломбард по 100 рублей за каждую. На руки он получили 1200 рублей.

Похитителей сладостей вычислили. Молодой человек уже был ранее судим. А вот для девушки это первая статья.

Суд признал их виновными. Девушке назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. А ее сообщник получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы тоже условно. Еще воришкам присудили выплатить 10 тысяч процессуальных издержек.

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