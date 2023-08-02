В Новосибирске три городские бани «Сибирячка» откроют в сентябре

В сентябре откроют три городские бани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре в Новосибирске начнут работу три муниципальные бани «Сибирячка», которые закрыли 1 июня 2022 года. О ремонте и новых тарифах сообщает мэрия города.

Больше года бани были закрыты из-за провалов в попытках привлечь к ремонту частных инвесторов. В итоге бани № 36 в Ленинском районе, № 19 в Первомайском районе и № 26 в Пашино решили восстановить за счет бюджета.

В банях №36 восстановят приборы учета, вентиляцию, приведут в порядок плитку и дерево в парильных отделениях. А вот бани № 26 и 19 отремонтируют после инструментальной экспертизы. Ремонт каждой из трех общественных помывочных будет идти поэтапно — с частичным закрытием отделений.

В сентябре бани будут работать четыре рабочих дня – два мужских и два женских. Один из них льготный, один – без льгот. Помывка в общих душевых стоит 293 рубля, по льготному тарифу — 136.

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