График выплаты детских пособий в Новосибирске 2023: в какие дни, сколько можно получить

В СФР рассказали о пособиях в этом месяце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области опубликовали график выплаты детских пособий в 2023 году. Родители и опекуны получат поддержку 3, 5 и 8 августа.

В среду, 3 августа беременных женщин и родителей с детьми до 17 лет ждет единое пособие. Неработающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В этот же день помощь получат дети военнослужащих и семьи со школьниками в возрасте от 8 до 17 лет.

Следом, 4 августа, семьям перечислят выплаты из средств материнского капитала. Единый день для этой выплаты — 5 число, однако в этом месяце дата выпадает на выходной, поэтому переведут раньше. В СФР напоминают: выплаты из маткапитала положены семьям, чей доход не превышает два прожиточных минимума на душу населения — 32 108 рублей в Новосибирской области. Сама выплата составляет 15 261 рубль в месяц.

Наконец, 8 августа пособия по уходу за ребенком до полутора лет получат уже работающие родители. Размер поддержки — 40% среднего заработка получателя.

В СФР также отметили, что указанные выплаты перечисляет банк на счета и карты. В случае, если выплаты переводит почта, стоит руководствоваться графиком Почты России.

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