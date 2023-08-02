В полиции рассказали, что чаще всего крадут из магазинов в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о самых распространенных кражах из магазинов в регионе. В ведомстве перечислили, что предпочитают присваивать воришки. А также назвали, сколько таких преступлений совершили в НСО с начала 2023 года.

– С начала года зарегистрировано 1200 фактов хищений из торговых точек. Чаще всего похищают продукты питания, технику и одежду, – рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе полиции отметили, что в Новосибирской области снизилось число преступлений против собственности. Среди них в регионе лидируют кражи чужого имущества, составляя 57 % от общего числа имущественных преступлений.

– Общее количество краж снизилось почти на 24%, в их числе меньше зарегистрировано квартирных краж, хищений транспортных средств и угонов, – добавили в ведомстве.

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