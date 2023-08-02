Встретили на броневике: группа поддержки Романа Яковлева удивила прохожих

Роман Яковлев (в центре). Фото: Пресс-служба КПРФ Новосибирск

2 августа возле здания областного правительства припарковался броневик БА-20 с флагом КПРФ и копией Знамени Победы. Так своего товарища Романа Яковлева встретила «Стальная гвардия», когда он вышел из здания регионального правительства с удостоверением кандидата в губернаторы Новосибирской области.

Фото: Пресс-служба КПРФ Новосибирск.

- Сегодня завершен один из важных этапов кампании, но основные испытания еще впереди, - прокомментировал Роман Яковлев. - Развитие сельских территорий, центр оборонной промышленности - в Новосибирск, повышение качества жизни большинства населения - с этими пунктами программы мы идем на выборы.

2 августа региональная избирательная комиссия также зарегистрировала Андрея Травникова, ранее были зарегистрированы Евгений Лебедев и Владислав Плотников.