Более 2 тысяч новых контейнеров появится в Новосибирской области

Новые контейнеры будут установлены в городе Новосибирске и области. Фото: Пресс-службой МУП «САХ»

Часть емкостей для накопления ТКО устанавливают на контейнерных площадках мегаполиса, оставшиеся направят в 18 муниципальных районов области для размещения на контейнерных площадках, возведенных в 2022 году органами местного самоуправления за счет бюджета.

Больше всего мест накопления ТКО, построенных по типовому проекту в рамках нацпроекта «Экология» за счет бюджетных средств, насчитывается в Купинском районе НСО.

Новые контейнерные площадки появились на территории муниципального района в 36 селах, поселках и деревнях - всего 287 адресов размещения мест накопления, которые будут оборудованы МУП «САХ».

Также региональный оператор устанавливает емкости для накопления ТКО на контейнерных площадках социально значимых объектов: в больницах, поликлиниках, школах и детских садах.

По данным Территориальной схемы и государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области» № 10-п, нехватка контейнеров в регионе составляет 58 578 емкостей.

При средней стоимости контейнера 17 тысяч рублей (без учета доставки и установки) на покупку такого числа накопителей потребуется 995 826 000 рублей. По закону региональный оператор может нести расходы на приобретение и содержание (ремонт) контейнеров в размере не более 1% необходимой валовой выручки. В 2023 году - около 34 000 000 рублей. Очевидно, что покрыть дефицит только за счет МУП «САХ» невозможно, поэтому установка контейнеров происходит по следующему принципу:

• оборудуются места накопления ТКО, построенные по типовому проекту в рамках нацпроекта «Экология» за счет бюджетных средств. Реестр площадок, подлежащих оборудованию, формирует ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХ НСО»;

• оборудуются социально значимые объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады;

• производятся ремонт и замена вышедшего из строя оборудования для предоставления населению коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Все емкости, закупленные региональным оператором, передаются собственникам контейнерных площадок только по акту приема-передачи.

В соответствии с действующим законодательством самостоятельно оборудовать контейнерную площадку накопителями ТКО также могут собственники земельных участков, собственники жилых помещений, лица, ответственные за управление многоквартирным домом, юридические лица.