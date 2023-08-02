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НовостиОбщество2 августа 2023 8:02

Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск вручили Памятный знак «За труд на благо города»

Данный знак в честь юбилея города вручается в Новосибирске раз в пять лет начиная с 2003 года
Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Управляющий новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева удостоена региональной награды за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в финансовой сфере - Памятного знака «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня основания Новосибирска.

В 2023 году город отметил свой 130-летний юбилей и памятным знаком «За труд на благо города» награждаются жители Новосибирска в различных сферах деятельности. Вручение Памятного знака и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке на различных мероприятиях.

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- Эта награда подтверждает то, что Банк Уралсиб динамично развивает свой бизнес в регионе и вносит достойный вклад в развитие экономики Новосибирска. Уралсиб принимает активное участие в жизни города, поддерживает различные социальные проекты и инициативы, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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