Тело мужчины нашли в Юго-Западном котловане в Новосибирске

Труп мужчины обнаружили в воде в Юго-Западном котловане Ленинского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Труп мужчины обнаружили в воде в Юго-Западном котловане, расположенном на территории Ленинского района. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».

Тело нашли во вторник, 1 августа. Спасатели передали труп сотрудникам полиции.

В СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что погибшему было 32 года.

− В настоящее время следователем проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

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