Тело мужчины нашли в Юго-Западном котловане в Новосибирске

Труп мужчины обнаружили в воде в Юго-Западном котловане Ленинского района.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Труп мужчины обнаружили в воде в Юго-Западном котловане, расположенном на территории Ленинского района. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».
Тело нашли во вторник, 1 августа. Спасатели передали труп сотрудникам полиции.
В СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что погибшему было 32 года.
− В настоящее время следователем проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
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