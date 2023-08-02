Инспекторы ПДН проверят ситуацию с изнасилованием 7-летнего мальчика под Новосибирском

Ситуацию с 7-летним мальчиком, изнасилованным двумя братьями-подростками в Колыванском районе, проверят инспекторы ПДН. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуацию с 7-летним мальчиком, изнасилованным двумя братьями-подростками в Колыванском районе, проверят инспекторы ПДН. Об этом КП-Новосибирск сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области.

В ПДН подчеркнули, что проводятся все необходимые следственные действия. По данным местной администрации, семьи мальчиков не состоят на учете в органах системы профилактики.

Инспекторы выехали на место для разбирательств.

− Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле комиссии, − сообщили КП-Новосибирск в комиссии по делам несовершеннолетних.

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