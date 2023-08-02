В Советском районе Новосибирска заменят все старые опоры освещения в течение трех лет. Фото: правительство НСО.

В Советском районе Новосибирска в течение трех лет заменят все старые опоры уличного освещения. Пути решения системных проблем в сфере содержания и уборки дорог обсудил губернатор Андрей Травников с руководством района.

На выездном совещании подняли вопрос ремонта проспекта Строителей. Речь идет об участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева. А также об организации уличного освещения вдоль трассы, на которой идет ремонт. В правительстве Новосибирской области отметили, что дорогу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Финансирование на это выделили из областного бюджета. Их общая сумма составила 127,649 млн рублей. Завершить дорожные работы необходимо до 30 сентября 2023 года.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что власти поддержат программу по замене фонарей в Академгородке. Провести эти работы, отметил губернатор, должна в течении трех лет.

– Просьба к администрации района – подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы – большого количества коммуникаций на опорах, «грязного неба» в проводах, – сказал губернатор.

По мнению губернатора, проспект Строителей в Новосибирска – отличный пример объекта, отражающего комплексный подход ко всем видам и элементам дорожных работ. Все они включают организацию и оформление велосипедных дорожек.

На выездном мероприятии губернатор, беседуя с жителями, рассказал о старте проекта сквера на Демакова. В настоящий момент разрабатывают проектно-сметную документацию сквера.

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