В Новосибирске участники СВО могут пройти реабилитацию в уникальном центре

В обновленном филиале участники СВО смогут пройти реабилитацию. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске открылся филиал комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района. Недавно там завершилась реновация. В здании сделали ремонт и перепланировку, а также закупили уникальное оборудование. Благодаря этому в центре теперь могут проводить реабилитацию участников спецоперации.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил результаты проделанной работы. Глава города отметил, что раньше в филиале принимали только инвалидов и пожилых людей. Сейчас там оказывают медицинскую и психологическую помощь военнослужащим, вернувшимся с СВО.

− Тема особенная. Мы давно готовились к выполнению этих задач, обучали персонал, закупали специализированное оборудование. Некоторые тренажеры, которые здесь установлены, уникальны. Сегодня одновременно проходить курс может 60 человек, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Учреждение расположено по адресу 1-й переулок Серафимовича, 2. Филиал в Ленинском районе включили в число резидентов губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение».

В рамках реновации закупили высокотехнологичное оборудование. Это выведет функционирование центра на качественно новый уровень. Реновация позволит внедрить новые форматы работы соцслужб, расширить целевую аудиторию и в два раза увеличить количество людей, которые смогут получить услуги.

Комплексные центры социального обслуживания есть в каждом районе Новосибирска. Постепенно все учреждения обновят. На данный момент обновлен комплексный центр в Кировском районе, а также все три площадки в Ленинском районе.

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