Андрей Травников зарегистрирован кандидатом на выборах в губернаторы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Новосибирской области Андрей Травников получил официальное удостоверение кандидата на должность губернатора Новосибирской области.

Вместе с ним избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала Романа Яковлева, а ранее, еще двух кандидатов в губернаторы Новосибирской области: вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева и бизнесмена Владислава Плотникова.

Голосование на выборах губернатора Новосибирской области пройдет в течение трех дней - 8,9 и 10 сентября. В этом году жители Новосибирской области впервые смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании.

Как сообщили в облизбиркоме, для того чтобы подать заявку для участия в дистанционном голосовании избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также проверить актуальность персональных данных в личном кабинете.

Заявление для участия в дистанционном голосовании можно подать с 24 июля по 4 сентября. После получения подтверждения о возможности принять участие в дистанционном голосовании, в день выборов на портале «vybory.gov.ru» избиратель сможет сделать свой выбор, используя электронный бюллетень.