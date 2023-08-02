Снега можем ждать уже с приходом осенних холодов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сибири погода очень контрастная: только стояла неописуемая жара, как через месяц-полтора может выпасть снег. Поэтому к зиме приходится готовиться заранее. Погодные сервисы дают предварительные прогнозы, когда выпадет первый снег в Новосибирске в 2023 году.

«Яндекс.Погода» показывает прогноз, исходя из усредненных данных за последние 10 лет. Показатели за последние годы не изменились — предварительная дата — 25 октября. Далее снегопад пройдет 26 октября и прекратится до 6 ноября. А далее снег будет идти почти каждый день.

Сервис «Ну и погода» прогнозирует первый снегопад осенью уже 23 сентября. В этот день температура упадет до +6, хотя за неделю до этого еще будет на отметках +11…+14 градусов. Впрочем, наступление зимы в городе сайт обещает уже с октября — этот месяц, по прогнозу, будет богат на осадки и ожидается крайне холодным, с температурой всего около +4…+8 градусов днем.

Самую позднюю дату первого снега в Новосибирске называет сервис World-weather.ru: 14 ноября, когда температура понизится до +3 днем и до -6 ночью.

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