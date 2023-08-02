В Новосибирске планируют внедрить новую билетную систему с бесплатными пересадками

Новую билетную систему с бесплатными пересадками могут внедрить в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новую билетную систему с бесплатными пересадками планируют внедрить в общественном транспорте Новосибирска. Об этом в эфире «Вести Новосибирск» сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Речь идет о современном информационном и финансовом продукте. Проект можно будет развивать по разным направлениям.
− Будет возможность внедрять бесшовные пересадочные билеты, когда можно билет купить из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта по сути за одну плату, − описал суть новой билетной системы Андрей Травников.
Когда данную систему подключат в общественном транспорте Новосибирска – не уточняется.
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