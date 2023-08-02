В Новосибирске планируют внедрить новую билетную систему с бесплатными пересадками

Новую билетную систему с бесплатными пересадками могут внедрить в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую билетную систему с бесплатными пересадками планируют внедрить в общественном транспорте Новосибирска. Об этом в эфире «Вести Новосибирск» сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Речь идет о современном информационном и финансовом продукте. Проект можно будет развивать по разным направлениям.

− Будет возможность внедрять бесшовные пересадочные билеты, когда можно билет купить из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта по сути за одну плату, − описал суть новой билетной системы Андрей Травников.

Когда данную систему подключат в общественном транспорте Новосибирска – не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber