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НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:15

В июле новосибирские гэбээровцы задержали 261 правонарушителя, 40 из них - несовершеннолетние

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ подвело итоги работы за прошедший месяц. Группы быстрого реагирования совершили в июле 2657 выездов
Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Наибольшее количество тревожных сигналов на пульт централизованного наблюдения поступило от охранных сигнализаций - 1871. На нажатие тревожных кнопок экипажи ГБР за прошедший месяц выезжали 618 раз, 30 раз клиенты обращались за помощью по телефону. Сигналы тревоги от автоматических пожарных сигнализаций поступили 138 раз, на ранней стадии был предотвращен пожар в многоэтажном жилом доме.

В июле «гвардейцами» было пресечено 458 правонарушений (244 хищения и 214 нарушений общественного порядка), задержан и передан полиции 261 правонарушитель. Среди задержанных 40 оказались несовершеннолетними.

За месяц сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали с правоохранительными органами 88 раз.