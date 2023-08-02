Суд признал новосибирский аэропорт Толмачево нарушившим порядок организации торгов

Аэропорт Толмачево в Новосибирске нарушил порядок организации торгов. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Аэропорт Толмачево в Новосибирске нарушил порядок организации торгов. Об этом сообщили на сайте УФАС по региону.

Нарушения были допущены при проведении торгов на уборку помещений терминала аэропорта. На действия заказчика АО «Аэропорт Толмачево» и организатора закупки ООО «Аэрофинанс» пожаловались индивидуальные предприниматели. Жалобы рассмотрел антимонопольный орган.

Суть заключается в том, что в информационной карте в приложении к закупочной документации был указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Это был один из критериев оценки. Однако позже выяснилось, что данный критерий оценки не внесли в положение о закупке.

− Соответственно, установление такого критерия в закупочной документации является неправомерным. Ведомство признало АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «Аэрофинанс» нарушившими порядок организации и проведения торгов, − отметили в УФАС по НСО.

Арбитражный суд поддержал позицию Новосибирского УФАС по делу в отношении обеих компаний.

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