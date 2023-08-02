На трассе в Новосибирской области установили камеру после ДТП с пострадавшими

В Ордынском районе НСО установили комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: ГКУ НСО ЦОДД

В Ордынском районе Новосибирской области установили комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это сделали после недавней аварии, где пострадали четыре человека.

Камеру установили на девятом километре автомобильной дороги К-18р. Комплекс фиксирует нарушение скоростного режима.

− Данная мера была предложена владельцем дороги – ГКУ НСО ТУАД — на очередном заседании по разбору дорожно-транспортных происшествий и выработке мер по устранению их причин и условий, − рассказали в региональном «Центре организации дорожного движения».

В ГКУ Новосибирской области ЦОДД напомнили, что в конце июня на том участке автодороги произошло ДТП. В результате пострадали двое взрослых и двое детей.

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