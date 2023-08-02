В селе под Новосибирском двое братьев-подростков изнасиловали 7-летнего ребенка

Двое братьев-подростков изнасиловали семилетнего мальчика в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Колыванском районе Новосибирской области произошла шокирующая история. Двое братьев-подростков изнасиловали семилетнего мальчика.

Как выяснил «Сибкрай», братья и их жертва знакомы между собой, все трое проживают в одной деревне. Подросткам около 14 лет, их воспитанием занимается бабушка. Родители мальчиков умерли некоторое время назад.

По словам местных жителей, ребенок, переживший изнасилование, из благополучной семьи.

Ситуацию прокомментировали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.

− В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области обращение о надругательстве над несовершеннолетним поступило из ГУ МВД по Новосибирской области и зарегистрировано 21 июля 2023 года, − отметили в аппарате детского омбудсмена.

Они направили обращения в прокуратуру, полицию и Следственный комитет с требованием провести проверку.

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