В Новосибирске в полицию поступило 12 сообщений о конфликтах на гастрокорте

Из-за конфликтов на новосибирском гастрокорте в полицию поступило 12 сообщений. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из-за конфликтов на новосибирском гастрокорте в полицию поступило 12 сообщений. При этом уголовные дела не возбуждали, рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на действия охраны Центрального рынка. Причиной конфликтов становился внешний вид посетителей. Так, однажды охранник не пустил на гастрокорт пенсионера с тележкой. Якобы мужчина не соответствовал дресс-коду. Когда сын пенсионера попытался вмешаться в ситуацию, охранник проявил агрессию – начал материться и распускать руки.

− За 2023 год от граждан в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску по указанному вами факту поступило 12 сообщений, − ответили на запрос КП-Новосибирск в МВД. − По результатам проверок материалы были направлены полицейскими по компетенции в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области для принятия решения.

В полиции подчеркнули, что после обращений уголовные дела не возбуждали.

− По вышеуказанным сообщениям и заявлениям уголовных дел возбуждено не было, в связи с тем, что события не образуют состава уголовно-наказуемого деяния, а также в большинстве случаев заявители самостоятельно разрешали спорные вопросы и от написания заявлений отказывались, − отметили в МВД.

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