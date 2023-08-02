Жительницу Новосибирской области возмутила муха, запеченная в хлебе из пекарни. Фото: предоставлено собеседницей.
Жительница Оби Новосибирской области купила в пекарне хлеб. К удивлению и возмущению сибирячки она нашла в нем отвратительную начинку – мертвую муху.
– Муха попалась при разрезе хлеба. Я сразу позвонила по телефону, указанному на киоске. Ответ был грубый и неадекватный, – рассказала КП-Новосибирск жительница Оби.
Сибирячка отметила, что ее возмутило отсутствие извинений и разбирательств в ситуации. Она намерена обратиться в Санэпидемстанцию.
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