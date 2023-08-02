26-летний новосибирец с ножом напал на офис микрофинансовой компании. Фото: Виктор Гусейнов

Житель Новосибирска напал на офис микрофинансовой компании на улице Дуси Ковальчук. Угрожая сотруднице, злоумышленник забрал 13 тысяч рублей и убежал. Пострадавшая обратилась в полицию. Передала оперативникам приметы преступника.

– Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску и Отдела полиции № 3 «Заельцовский» задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 26-летний житель Октябрьского района, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

У налетчика изъяли нож в ходе обыска. Похищенные деньги он спустил на личные нужды.

На новосибирца возбудили уголовное дело за разбой. Его отправили в СИЗО на время следствия.

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