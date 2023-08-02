«Грязь внутри бутылки»: жительницу Новосибирска ужаснуло качество молока в магазине

Жительница Новосибирска заметила в одном из супермаркетов города бутылки молока с грязью внутри. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска заметила в одном из супермаркетов города бутылки молока с грязью внутри. Об увиденном она рассказала в группе «АСТ-54».

Девушка подняла бутылку и обнаружила, что ее дно покрыто каким-то темным налетом. Причем грязь, по ее словам, была не с внешней стороны, а прямо внутри.

Грязь была внутри бутылки. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Местная жительница несколько раз встряхнула бутылку, но налет никуда не делся. В комментариях предположили, что предприятие нарушило санитарные правила на одном из этапов производства.

− Я сегодня вечером купила это молоко, увидела то же самое, прям грязь внутри бутылки, − пожаловалась другая сибирячка.

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