В Новосибирской области выросло число интернет-мошенничеств

Чаще всего злоумышленники совершают преступления с использованием интернета и мобильной связи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Новосибирской области зарегистрировали рост противоправных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

Полицейские проанализировали итоги шести месяцев текущего года. Выяснилось, что подобных преступлений стало на 45,9% больше.

− Наиболее распространенными, по-прежнему, остаются преступные деяния, совершенные с использованием сети «Интернет» и средств мобильной связи. Увеличилось количество совершенных мошенничеств, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за полгода в Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами.

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