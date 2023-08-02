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НовостиПроисшествия2 августа 2023 0:51

За полгода в Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами

Новосибирские полицейские за полгода раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами
Анастасия ХРОМЫХ
На территории Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами.

На территории Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные за шесть месяцев 2023 года КП-Новосибирск предоставили в ГУ МВД России по региону.

− Из них 383 раскрыто сотрудниками ОВД. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В то же время удельный вес данных преступлений от общего количества совершенных преступлений на территории Новосибирской области незначительный (3,7%; АППГ 3,3%), − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

Среди преступлений, которые мигранты совершают чаще всего − преступления против собственности (кражи, грабежи, хищения и так далее), а также преступления, связанные с незаконной миграцией.

− Рост количества расследованных преступлений в некоторой степени связан со значительным увеличением миграционных потоков в 2022-2023 годах, − объяснили в МВД.

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