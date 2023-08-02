За полгода в Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами

На территории Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных мигрантами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирской области раскрыли более 400 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные за шесть месяцев 2023 года КП-Новосибирск предоставили в ГУ МВД России по региону.

− Из них 383 раскрыто сотрудниками ОВД. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В то же время удельный вес данных преступлений от общего количества совершенных преступлений на территории Новосибирской области незначительный (3,7%; АППГ 3,3%), − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

Среди преступлений, которые мигранты совершают чаще всего − преступления против собственности (кражи, грабежи, хищения и так далее), а также преступления, связанные с незаконной миграцией.

− Рост количества расследованных преступлений в некоторой степени связан со значительным увеличением миграционных потоков в 2022-2023 годах, − объяснили в МВД.

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